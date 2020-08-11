Son dakika haberi... Ailesini selden son anda kurtaran Mustafa Arıcı o anları anlattı
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Son dakika haberi... Ailesini selden son anda kurtaran Mustafa Arıcı o anları anlattı

Son dakika haberine göre Ailesini selden son anda kurtaran Mustafa Arıcı o anları anlattı Rize merkeze bağlı Akarsu köyünde dün yaşanan şiddetli yağışlar sonrasındaki selin yaraları sarılmaya çalışılıyor Ailesini selden kurtaran Mustafa Arıcı: "O korkuyu ben anlatamam;

11.08.2020 14:48 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:55

Ailesini selden son anda kurtaran Mustafa Arıcı o anları anlattı

Rize merkeze bağlı Akarsu köyünde dün yaşanan şiddetli yağışlar sonrasındaki selin yaraları sarılmaya çalışılıyor

Ailesini selden kurtaran Mustafa Arıcı:

"O korkuyu ben anlatamam; Orayı öyle kopmuş, apartmana toprak girmiş görünce aklım gitti"

RİZE - Dün öğle saatlerine başlayarak Rize'yi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağmur nedeniyle bölgede bir çok evi su bastı. Bu evlerden biri de Akarsu köyündeki 3 katlı bina olurken, kiracı Mustafa Arıcı apartmanın duvarının yıkıldığını duyunca evde olan eşi ve 5 yaşındaki çocuğunu güçlükle evden çıkartarak kurtarabildi.

Rize merkeze bağlı Akarsu köyünde hemen derenin üzerine yapılan çay alım yeri ve cami nedeniyle tıkanan dere yatağı, suyun taşmasına ve köyün sular altında kalmasına neden oldu. Yatağından akamayan dere yola taştı ve uzun süre yoldan ulaşım sağlanamadı. Caminin hemen karşısında bulunan apartmanın yanından akan küçük ırmağın taşması ise apartmanın yanından sel sularının akmasına neden oldu. Apartmanda kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.

Köyün 3 katlı cami lojmanının arka duvarı ise yıkıldı. Duvarın yıkılması ile merdiveni balçık dolan apartmandan cami imamı Abdullah Azaklı ve eşi son anda evi terk edebildi. Bir üst katında bulunan kiracısı Mustafa Arıcı ise apartmanın duvarının yıkıldığını duyunca evde olan eşi ve 5 yaşındaki çocuğunu güçlükle evden çıkartabildi.

Dışarıda olduğu sırada evinin bulunduğu apartmana çamur dolduğunu öğrenen Mustafa Arıcı hemen evine gelerek eşi ve 5 yaşındaki oğlunu sel suları arasında evden çıkardığını söyledi. Olayın şokunu hala üzerinden atamayan Arıcı "Koşarak geldim, baktım ki evin arkasından su akıyor. Hemen 5 yaşındaki oğlumu evden çıkardım. O korkuyu ben anlatamam. Orayı öyle kopmuş, apartmana toprak girmiş görünce aklım gitti. Çamur akan yerden içetiye girdim, sürüne sürüne çocuğumu çıkardım önce, sonra gittim eşimi çıkardım. Daha da burada durmadım. Kızım işteydi, oğlum 5 yaşındaki Ömer Asaf Arıcı ve eşim Şükran Arıcı evdeydi sadece. Komşular bağırmışlar bizimkilere ama duymamışlar. Hoca ve eşi ben geldiğimde çıkmıştı" ifadelerini kullandı.

Gümrük Müdürlüğü sular içinde kaldı

Rize Gümrük Müdürlüğü binası da sellerden nasibini aldı. Binanın içi tamamen balçık doldu. Gümrük çalışanları içeride bulunan evrakları binadan dışarıya çıkartarak kurtarmaya çalıştı. Müdürün makam odası ve diğer odalar ise kullanılmaz hale geldi. Rize Belediyesi ekipleri binada temizleme çalışmaları başlatırken binada her yağmurda aynı sorunların yaşandığı ve sürekli su baskınına maruz kaldığı öğrenildi.

Merkeze bağlı Engindere Mahallesi'nde ise bir evin yanından akan küçük ırmak taşınca bahçe duvarını yaktı. Bahçe duvarı yıkılan evin altına su girdi ve önünde bulunan beton zemin askıda kaldı. Yıkımdan kalan hafriyat ise ırmağın akarını kapatarak suyun bahçeden geçmesine neden oldu.

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Son dakika haberi... Ailesini selden son anda kurtaran Mustafa Arıcı o anları anlattı

Kaynak: İHA

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