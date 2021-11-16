Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan CHP'li Ağbaba'nın paylaşımına cevap
Bir son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın "Çocuklarımızı emanet ettiğimiz kurum,uyuşturucu zulası olmuş" sözlerine ilişkin, "Bahsi geçen şahıs tutukludur, konu basına yansımadan da iş akdi fesih edilmiştir" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın "Çocuklarımızı emanet ettiğimiz kurum,uyuşturucu zulası olmuş" sözlerine ilişkin, "Bahsi geçen şahıs tutukludur, konu basına yansımadan da iş akdi fesih edilmiştir" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın "Çocuklarımızı emanet ettiğimiz kurum,uyuşturucu zulası olmuş" sözlerine cevap verdi. Yanık "Uyuşturucu ile mücadele kırmızı çizgimizdir. Bu konuda hakkında şüphe olan hiç kimsenin asla gözünün yaşına bakmayız. Skandal kapatılmasın diyen CHPli vekiller ise bizi de kendileri gibi bilmesinler. Skandal kapatmak bizim değil onların uzmanlık alanıdır. Bahsi geçen şahıs tutukludur, konu basına yansımadan da iş akdi fesih edilmiştir. Kişi hakkında idari soruşturma Bakanlığımız müfettişleri tarafından yürütülmektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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