Son dakika haberi... Ahmet Nazif Zorlu'nun 101 yaşındaki annesi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre İş insanı Nazif Zorlu'nun 101 yaşındaki annesi Saide Zorlu, Denizli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İş insanı Nazif Zorlu'nun 101 yaşındaki annesi Saide Zorlu, Denizli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye'nin iş dünyasında ki önemli isimlerinden Ahmet Nazif Zorlu annesi Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bir süredir Denizli'de özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenilen 101 yaşındaki Saide Zorlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Acılı haberi alan Ahmet Nazif Zorlu ise direkt olarak Denizli'ye geldiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Saide Zorlu'nun yarın Babadağ'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı