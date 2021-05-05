Son dakika haberi! Ahırdan kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu

Son dakika haberler: Karaman'da kayıp küçükbaş hayvanları jandarma ekipleri bularak sahibine teslim etti.

Karaman'da kayıp küçükbaş hayvanları jandarma ekipleri bularak sahibine teslim etti.

Kızık köyünde ikamet eden Ali Baba (35) gece küçükbaş hayvanlarına bakmak için ahıra gittiğinde hayvanların olmadığını gördü. Baba, bunun üzerine jandarmadan yardım istedi.

Jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından yapılan aramada kayıp 170 küçükbaş hayvan, Hamidiye köyü girişinde arazide bulundu.

Hayvanlar, sürü sahibi Baba'ya teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin