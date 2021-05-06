Son dakika haberi: Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 'Eren-15' operasyonu
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Son dakika haberi: Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 'Eren-15' operasyonu

Son dakika haberi: Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 'Eren-15' operasyonu
Demirören Haber Ajansı / Gökhan CEYLAN - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 2 bin 65 personelle 'Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur' operasyonunun başlatıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 2 bin 65 personelle 'Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur' operasyonunun başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 'Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur' operasyonu başlatıldı. Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 65 personel (135 operasyonel tim) görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarı ile devam edeceği vurgulandı. 


Son dakika haberi: Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 'Eren-15' operasyonu
Son dakika haberi: Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 'Eren-15' operasyonu
Son dakika haberi: Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 'Eren-15' operasyonu
Son dakika haberi: Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 'Eren-15' operasyonu
Son dakika haberi: Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 'Eren-15' operasyonu
Son dakika haberi: Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 'Eren-15' operasyonu
Son dakika haberi: Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 'Eren-15' operasyonu
Son dakika haberi: Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 'Eren-15' operasyonu
Son dakika haberi: Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 'Eren-15' operasyonu
Son dakika haberi: Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 'Eren-15' operasyonu
Son dakika haberi: Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 'Eren-15' operasyonu
Son dakika haberi: Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 'Eren-15' operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan CEYLAN

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