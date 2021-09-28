Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da yük treninin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da yük treninin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da yük treninin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hemzemin geçitte ekmek taşıyan kamyonete yük treninin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

DENİZLİ (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hemzemin geçitte ekmek taşıyan kamyonete yük treninin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ahmet Başpınar idaresindeki 03 L 4775 plakalı kamyonete, Zafer Mahallesi Eski Afyon Yolu üzerindeki hemzemin geçitten geçtiği sırada Denizli- Afyonkarahisar seferini yapan yük treni çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da yük treninin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da yük treninin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da yük treninin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da yük treninin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Son Dakika Haberleri
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