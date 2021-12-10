Son dakika! Afyonkarahisar'da 12 hayvanın ölümünde 'zehirlenme' şüphesi

ÇAY, AFYON (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Akkonak köyünde, farklı noktalara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bırakıldığı öne sürülen ve zehirli olduğu düşünülen yiyeceklerden dolayı 1'i gebe 5 köpek, 6 kedi ile 1 tavuk öldü.

Çay ilçesi Akkonak köyünde İskender Öztürk, beslemek için yanına gittiği köpeğini hareketsiz yatarken buldu. Öztürk, daha sonra okul bahçesinde 6 kedi ve 1 tavuk, santral çevresinde de 4 köpeğin hareketsiz yattığını fark etti. Öztürk'ün ihbarıyla köye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin incelemesinde, hayvanların yaralarının olmadığı, zehirlenme nedeniyle ölmüş olabilecekleri değerlendirildi.

Öte yandan daha önce yine Çay'a bağlı Çayırpınar köyünde, 30 köpek ile belediyeye ait hayvan besleme yerinde 2 köpeğin zehirlendiği belirtildi.