Son dakika haberi | Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı
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Son dakika haberi | Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

19.01.2021 14:52 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:57
Son dakika haberi | Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haberleri... ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Diyarbakır karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Erikdere köyü yakınlarında Rıdvan Göç (29) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç ile Ebubekir Gürbüz (57), yönetimindeki 34 BYG 824 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Berat Gürbüz (21) ve Behçet Gürbüz (40) yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Son dakika haberi | Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı
Son dakika haberi | Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı
Son dakika haberi | Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sercan SAKAR

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