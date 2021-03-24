Kahta'da trafik kazası: 2 yaralı
24.03.2021 21:13 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:02
Kahta ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kahta ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Kıymaz idaresindeki 34 FA 4382 plakalı otomobil, Enver Herzem idaresindeki 06 DR 9449 plakalı hafif ticari araç ile Ali Polat idaresindeki 02 FU 181 plakalı otomobil, Kahta Siverek kara yolunun 15. kilometresinde çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Polat ile yanında bulunan Nurettin Aslan itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya