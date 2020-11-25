Son dakika haberi | Adana Mobilyacılar Sitesi'nde yangın
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Son dakika haberi | Adana Mobilyacılar Sitesi'nde yangın

25.11.2020 12:57 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:01
Son dakika haberi | Adana Mobilyacılar Sitesi'nde yangın

Son dakika haberi... ADANA'da Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ADANA'da Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü, iş yerindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir mobilya malzemesi imalathanesinde saat 11.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinde çalışanlar yangına müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki iş yerlerinde bulunan eşyalar ise çalışanlar tarafından dışarı taşındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü iş yerindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi | Adana Mobilyacılar Sitesi'nde yangın
Son dakika haberi | Adana Mobilyacılar Sitesi'nde yangın
Son dakika haberi | Adana Mobilyacılar Sitesi'nde yangın
Son dakika haberi | Adana Mobilyacılar Sitesi'nde yangın
Son dakika haberi | Adana Mobilyacılar Sitesi'nde yangın
Son dakika haberi | Adana Mobilyacılar Sitesi'nde yangın
Son dakika haberi | Adana Mobilyacılar Sitesi'nde yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR

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