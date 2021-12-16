Son dakika haberleri: "Zehir" operasyonu kapsamında 9 bin 467 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Son dakika haberleri: "Zehir" operasyonu kapsamında 9 bin 467 litre sahte içki ele geçirildi

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Adana'da "Zehir" operasyonu kapsamında 9 bin 467 litre sahte içki, 26 litre etil alkol ve 136 alkol kiti ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da "Zehir" operasyonu kapsamında 9 bin 467 litre sahte içki, 26 litre etil alkol ve 136 alkol kiti ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde dün Türkiye genelinde yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyenlere yönelik başlatılan "Zehir" operasyonu kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, kentte belirledikleri 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde 9 bin 467 litre sahte içki, 26 litre etil alkol ve 136 alkol kiti ele geçirildi.

Ekipler 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Son dakika haberleri: Zehir operasyonu kapsamında 9 bin 467 litre sahte içki ele geçirildi

Son dakika haberleri: Zehir operasyonu kapsamında 9 bin 467 litre sahte içki ele geçirildi

Son dakika haberleri: Zehir operasyonu kapsamında 9 bin 467 litre sahte içki ele geçirildi

Son dakika haberleri: Zehir operasyonu kapsamında 9 bin 467 litre sahte içki ele geçirildi

Son dakika haberleri: Zehir operasyonu kapsamında 9 bin 467 litre sahte içki ele geçirildi

Son dakika haberleri: Zehir operasyonu kapsamında 9 bin 467 litre sahte içki ele geçirildi

Son dakika haberleri: Zehir operasyonu kapsamında 9 bin 467 litre sahte içki ele geçirildi

Son dakika haberleri: Zehir operasyonu kapsamında 9 bin 467 litre sahte içki ele geçirildi

Son dakika haberleri: Zehir operasyonu kapsamında 9 bin 467 litre sahte içki ele geçirildi

Son dakika haberleri: Zehir operasyonu kapsamında 9 bin 467 litre sahte içki ele geçirildi

Son dakika haberleri: Zehir operasyonu kapsamında 9 bin 467 litre sahte içki ele geçirildi

Son dakika haberleri: Zehir operasyonu kapsamında 9 bin 467 litre sahte içki ele geçirildi

Son dakika haberleri: Zehir operasyonu kapsamında 9 bin 467 litre sahte içki ele geçirildi

Son dakika haberleri: Zehir operasyonu kapsamında 9 bin 467 litre sahte içki ele geçirildi

Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik 'Zehir' operasyonu başlattı

Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir" operasyonu başlattı

 Son dakika haberleri: Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik 'Zehir' operasyonu başlattı

Son dakika haberleri: Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir" operasyonu başlattı

 Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik 'Zehir' operasyonu başlattı

Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir" operasyonu başlattı

AA - Son Dakika Haberleri

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