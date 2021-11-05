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Son dakika haberi | Adana'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Adana'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Şahintepe Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde ikamet eden 87 yaşındaki Fatma Çelikkanat'tan haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

Adrese gelen polis ekipleri, balkondan içeri girdiklerinde Çelikkanat'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Mutfaktaki ocakta bulunan sütün taşmış olduğunu ve ocağın gaz kaçırdığını fark eden ekip, gazdan zehirlendiğini değerlendirerek kadını dışarı çıkardı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, Çelikkanat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, evde incelemede bulundu.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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