Son dakika haberi... Adana'da tartıştığı kayınbiraderini pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Adana'da karısının kardeşini çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Adana'da karısının kardeşini çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde 1 Mayıs'ta eşi Feride O'nun kardeşi Mesut Yılmaz'ı (28) çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen Mehmet O. ile olay sırasında yanında bulunduğu öne sürülen kardeşi Yusuf O'yu Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki evlerine düzenlediği baskınla yakaladı.

Feride O'nun ifadesinde kocası Mehmet O'nun aşırı kıskanç olduğunu, çamaşır sermesine dahi izin vermeyip sürekli hakaret edip fiziksel şiddet uyguladığını söylediği öne sürüldü.

Mesut Yılmaz'ın da ablasına bir daha kötü davranmaması konusunda eniştesini uyardığı, bu nedenle aralarında çıkan tartışmanın ardından olayın yaşandığı ileri sürüldü.

Zanlı Mehmet O. ile kardeşi Yusuf O. emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli Mehmet O. tutuklandı, kardeşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Atakent Mahallesi'nde 1 Mayıs'ta Mesut Yılmaz, ablasının eşi Mehmet O. tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanmıştı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis, şüpheli Mehmet O'yu yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun