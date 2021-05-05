Son dakika haberi... Adana'da tartıştığı kayınbiraderini pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Adana'da tartıştığı kayınbiraderini pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... Adana'da tartıştığı kayınbiraderini pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Adana'da karısının kardeşini çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Adana'da karısının kardeşini çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde 1 Mayıs'ta eşi Feride O'nun kardeşi Mesut Yılmaz'ı (28) çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen Mehmet O. ile olay sırasında yanında bulunduğu öne sürülen kardeşi Yusuf O'yu Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki evlerine düzenlediği baskınla yakaladı.

Feride O'nun ifadesinde kocası Mehmet O'nun aşırı kıskanç olduğunu, çamaşır sermesine dahi izin vermeyip sürekli hakaret edip fiziksel şiddet uyguladığını söylediği öne sürüldü.

Mesut Yılmaz'ın da ablasına bir daha kötü davranmaması konusunda eniştesini uyardığı, bu nedenle aralarında çıkan tartışmanın ardından olayın yaşandığı ileri sürüldü.

Zanlı Mehmet O. ile kardeşi Yusuf O. emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli Mehmet O. tutuklandı, kardeşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Atakent Mahallesi'nde 1 Mayıs'ta Mesut Yılmaz, ablasının eşi Mehmet O. tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanmıştı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis, şüpheli Mehmet O'yu yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Son dakika haberi! Alparslan Kuytul ve yanındakilere gözaltı
Son dakika haberi! Alparslan Kuytul ve yanındakilere gözaltı
Son dakika haber | Çocuklarını darp edip balkondan sarkıtan anne gözaltına alındı
Son dakika haber | Çocuklarını darp edip balkondan sarkıtan anne gözaltına alındı
Eziyete komşular 'dur' dedi! Çocuklarını dövüp balkondan sarkıtan anne gözaltında
Eziyete komşular "dur" dedi! Çocuklarını dövüp balkondan sarkıtan anne gözaltında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Cansu Dere Burak Sergen Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Adana'da tartıştığı kayınbiraderini pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 10:38:32. #1.16#

title