Pompalı tüfekle kazara vurulduğu iddia edilen genç hayatını kaybetti

Adana'da, bir arkadaşının evinde pompalı tüfekle kazara vurulduğu ileri sürülen genç yaşamını yitirdi.

Adana'da, bir arkadaşının evinde pompalı tüfekle kazara vurulduğu ileri sürülen genç yaşamını yitirdi.

Emre Korkmaz (22) ve İhsan U. (22), kimliği henüz öğrenilemeyen bir arkadaşlarının, merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'ndeki evine gitti.

İddiaya göre, arkadaşlar arasındaki şakalaşma sırasında pompalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu Korkmaz vuruldu.

Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Korkmaz'ın yaşamını yitirdiği evde oturan arkadaşı ise ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

Olayın ardından evden ayrıldığı öğrenilen İhsan U'nun bulunması için ekipler çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun