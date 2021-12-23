Son Dakika | Oturduğu site önünde aracını ateşe veren zanlı gözaltına alındı - Haberler
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Son Dakika | Oturduğu site önünde aracını ateşe veren zanlı gözaltına alındı

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Adana'da bir kişi, oturduğu sitenin önünde, üzerinde çok sayıda haciz bulunduğunu öne sürdüğü otomobilini ateşe verdi.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da bir kişi, oturduğu sitenin önünde, üzerinde çok sayıda haciz bulunduğunu öne sürdüğü otomobilini ateşe verdi.

Merkez Seyhan ilçesi Gürsel Paşa Mahallesi'nde İ.G, ikamet ettiği sitenin önünde, 01 GG 146 plakalı otomobilini üzerinde çok sayıda haciz bulunduğu gerekçesiyle ateşe verdi.

Yolda aracın yandığını gören site sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri, araçtaki yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Polis ekibi araç sahibi İ.G'yi gözaltına aldı.

Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Son Dakika | Oturduğu site önünde aracını ateşe veren zanlı gözaltına alındı

Son Dakika | Oturduğu site önünde aracını ateşe veren zanlı gözaltına alındı

Son Dakika | Oturduğu site önünde aracını ateşe veren zanlı gözaltına alındı

Son Dakika | Oturduğu site önünde aracını ateşe veren zanlı gözaltına alındı

Son Dakika | Oturduğu site önünde aracını ateşe veren zanlı gözaltına alındı

Son Dakika | Oturduğu site önünde aracını ateşe veren zanlı gözaltına alındı

Son Dakika | Oturduğu site önünde aracını ateşe veren zanlı gözaltına alındı

Son Dakika | Oturduğu site önünde aracını ateşe veren zanlı gözaltına alındı

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AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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