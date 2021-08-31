Son dakika haberi | Adana'da orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haberi | Adana'da orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi | Adana'da orman yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı.

Doğanbeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangına helikopter, 5 arazöz ve 2 su tankıyla müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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