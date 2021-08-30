Son dakika haberi... Adana'da mısır silajı balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangına müdahale ediliyor

Gelen son dakika haberine göre Adana'nın Ceyhan ilçesinde mısır silajı balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde mısır silajı balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Mercimek Mahallesi'nde özel şirkete ait tarlada çok sayıda mısır silajı balyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra çevre Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler de sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur