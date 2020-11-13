Son dakika haberi | Adana'da iki katlı evde çıkan yangında bir kadın dumandan etkilendi
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Son dakika haberi | Adana'da iki katlı evde çıkan yangında bir kadın dumandan etkilendi

13.11.2020 03:24 | Son Güncelleme: 13.11.2020 03:28
Son dakika haberi | Adana'da iki katlı evde çıkan yangında bir kadın dumandan etkilendi

Son dakika haberlerine göre ADANA'da iki katlı müstakil evin merdiven dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 1 kadın dumandan etkilendi.

ADANA'da iki katlı müstakil evin merdiven dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 1 kadın dumandan etkilendi. Yangının çıktığı evin yakınında oturanlar, panikle dışarıya çıkarken, bazılarının maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmedikleri görüldü.

Yangın, gece yarısı merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 2908 Sokak'taki iki katlı müstakil evin merdiven boşluğunda çıktı. Evi saran yoğun dumana uyanan Fatih Yavuz ve eşi, dışarı çıkmak istediklerinde merdiven dairesindeki yangınla karşılaştılar. Komşularının da yardımıyla evden çıkan Yavuz çifti, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Yangın yerine sevk edilen itfaiye ekibi, alevleri evin içine sıçramadan söndürdü. Yangında dumandan etkilenen Fatih Yavuz'un eşi, olay yerine çağrılan ambulansta ayakta tedavi edildi.

Yangını fark eden Yavuz'un komşuları da dışarıya çıkarak, çalışmayı endişe içerisinde izledi. Bazı vatandaşların panikle dışarıya çıktıkları sırada maske takmadıkları ve sosyal mesafeye dikkat etmedikleri görüldü.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Son dakika haberi | Adana'da iki katlı evde çıkan yangında bir kadın dumandan etkilendi
Son dakika haberi | Adana'da iki katlı evde çıkan yangında bir kadın dumandan etkilendi
Son dakika haberi | Adana'da iki katlı evde çıkan yangında bir kadın dumandan etkilendi
Son dakika haberi | Adana'da iki katlı evde çıkan yangında bir kadın dumandan etkilendi
Son dakika haberi | Adana'da iki katlı evde çıkan yangında bir kadın dumandan etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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