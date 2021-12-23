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Çalınan otomobil kaza yapmış halde bulundu

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da çalınan otomobil kaza yapmış halde bulundu.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da çalınan otomobil kaza yapmış halde bulundu.

Merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki evinin önünden 01 ABA 432 otomobili çalınan S.Y. durumu polise bildirdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, çalıntı otomobili merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde kaza yapmış ve terk edilmiş olarak buldu.

Polislerin, otomobili çalan şüpheli ya da şüphelileri bulmak için başlattığı çalışmaları sürüyor.

Çalınan otomobil kaza yapmış halde bulundu

Çalınan otomobil kaza yapmış halde bulundu

Çalınan otomobil kaza yapmış halde bulundu

Çalınan otomobil kaza yapmış halde bulundu

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AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

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