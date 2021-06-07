Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül, HSK üyeleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika habere göre Anıtkabir'den görünüm Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve HSK üyelerinin Arslanlı Yolda yürümesi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün mozaleye çiçek sunması Saygı duruşu Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması Anıtkabir Özel Defteri'nden görüntü Adalet Bakanı Abdulhamit...
Anıtkabir'den görünüm
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve HSK üyelerinin Arslanlı Yolda yürümesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün mozaleye çiçek sunması
Saygı duruşu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması
Anıtkabir Özel Defteri'nden görüntü
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün mesajını okuması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, HSK üyeleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey