Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül, HSK üyeleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
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Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül, HSK üyeleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Anıtkabir'den görünüm Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve HSK üyelerinin Arslanlı Yolda yürümesi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün mozaleye çiçek sunması Saygı duruşu Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması Anıtkabir Özel Defteri'nden görüntü Adalet Bakanı Abdulhamit...

Anıtkabir'den görünüm

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve HSK üyelerinin Arslanlı Yolda yürümesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün mozaleye çiçek sunması

Saygı duruşu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması

Anıtkabir Özel Defteri'nden görüntü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün mesajını okuması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, HSK üyeleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül, HSK üyeleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül, HSK üyeleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül, HSK üyeleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül, HSK üyeleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül, HSK üyeleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti - Haberler
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