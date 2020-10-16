Son dakika haberi... Adalet Bakan Yardımcılığına yeni atama kararı Resmi Gazete'de
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Son dakika haberi... Adalet Bakan Yardımcılığına yeni atama kararı Resmi Gazete'de

16.10.2020 02:52 | Son Güncelleme: 16.10.2020 02:52
Son dakika haberi... Adalet Bakan Yardımcılığına yeni atama kararı Resmi Gazete'de

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alınırken Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alınırken Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı.

Resmi Gazete'nin bugün ki yayımlanan sayısında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2,3 ve 4 maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alınırken, Adalet Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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