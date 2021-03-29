Son dakika haberi | Açılan sergide 2020 yılına damga vuran gelişmeler tuvale yansıtıldı
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Son dakika haberi | Açılan sergide 2020 yılına damga vuran gelişmeler tuvale yansıtıldı

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Sivas'ta "Kütüphaneler Haftası" dolayısıyla Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nde, başta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olmak üzere 2020 yılına damga vuran gelişmelerin tuvale yansıtıldığı çağdaş sanat sergisi açıldı.

Sivas'ta "Kütüphaneler Haftası" dolayısıyla Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nde, başta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olmak üzere 2020 yılına damga vuran gelişmelerin tuvale yansıtıldığı çağdaş sanat sergisi açıldı.

Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ve davetlilerin katılımıyla halk kütüphanesinin ilk katında açılan sergiye, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yağlı boya ve akrilik baskı çalışmaları ile üç boyutlu heykellerin sanatseverlerle buluşturulduğu serginin organizasyonunu üstlenen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Caner Kemahlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2020 yılında yaşamış olduğumuz küresel olayları sanatçılar kendi teknikleriyle tuvallere aktardılar." dedi.

Kongre Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Kadriye Epik ise söz konusu serginin hazırlığının salgın öncesinde başladığını söyledi.

Sergiyle kentte sanatla uğraşan grupları bir araya getirdiklerini anlatan Epik, "Bu oluşum bizim için 2020'nin ifade edilmesi. Kentte sanatla uğraşan öğretmenler, yüksek lisans öğrencileri ve amatör olarak sanatla ilgilenenleri de sürece dahil ettik. Sivas halkının katılımı çok güzel, çok memnunuz." diye konuştu.

Epik, sergiye il dışından da 16 sanatçının katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

Son dakika haberi | Açılan sergide 2020 yılına damga vuran gelişmeler tuvale yansıtıldı
Son dakika haberi | Açılan sergide 2020 yılına damga vuran gelişmeler tuvale yansıtıldı
Son dakika haberi | Açılan sergide 2020 yılına damga vuran gelişmeler tuvale yansıtıldı
Son dakika haberi | Açılan sergide 2020 yılına damga vuran gelişmeler tuvale yansıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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