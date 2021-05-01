Aç kalan sokak hayvanlarını jandarma besliyor
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Aç kalan sokak hayvanlarını jandarma besliyor

İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY - Haberler | Güncel

Aç kalan sokak hayvanlarını jandarma besliyor Samsun'un Alaçam ilçesinde kırsal kesimlerde aç kalan sokak hayvanları, jandarma ekipleri tarafından her gün düzenli olarak besleniyor.

Aç kalan sokak hayvanlarını jandarma besliyor

SAMSUN - Samsun'un Alaçam ilçesinde kırsal kesimlerde aç kalan sokak hayvanları, jandarma ekipleri tarafından her gün düzenli olarak besleniyor.

Alaçam ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın korana virüsle mücadele tedbirlerinin ardından yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları jandarma ekiplerince besleniyor. Aç kalan sokak hayvanlarının bulunduğu noktaları tespit eden ekipler yiyecek ve su bırakıyor. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez ile birlikte, 1200 metre rakımlı Kızlan yolu güzergahı boyunca rastladıkları sokak hayvanlarını kendi imkanlarıyla aldıkları mama ve yiyeceklerle elleriyle besliyor.

17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmayan jandarma ekipleri kısıtlama boyunca sokak hayvanlarını beslemeyi sürdürecek.

Aç kalan sokak hayvanlarını jandarma besliyor
Aç kalan sokak hayvanlarını jandarma besliyor
Aç kalan sokak hayvanlarını jandarma besliyor
Aç kalan sokak hayvanlarını jandarma besliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY

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