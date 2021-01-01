11 yaşındaki abinin kullandığı traktörden düşen bebek hayatını kaybetti

Denizli'de 11 yaşındaki çocuk, traktörle tarlaya giderken yanına kardeşini de aldı. Yolda dengesini kaybeden 3 yaşındaki kardeş, traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çal ilçesi Çalçakırlar Mahallesinde edinilen bilgilere göre, 11 yaşındaki Cem D, 3 yaşındaki kardeşi Deniz D. ile beraber tarlaya gitmek için yola çıktı.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Yolda giderken 3 yaşındaki Deniz D. dengesini kaybetmesi sonucu düşerek, abisinin kullandığı traktörün altında kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Deniz D'yi hastaneye kaldırdı.

KURTARILAMADI

Ağabeyinin kullandığı traktörden düşerek ağır yaralanan 3 yaşındaki Deniz D., kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti. 3 yaşındaki Deniz D., Çalçakırlar mahallesinde defnedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı