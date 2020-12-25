ABD polisi patlayan aracın fotoğrafını paylaşarak halktan yardım istedi
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ABD polisi patlayan aracın fotoğrafını paylaşarak halktan yardım istedi

25.12.2020 23:54 | Son Güncelleme: 26.12.2020 00:06
ABD polisi patlayan aracın fotoğrafını paylaşarak halktan yardım istedi

ABD'nin Nashville kentinde park halinde bir aracın bir karavan olduğu açıklanırken, karavanın fotoğrafı paylaşılarak halktan yardım istendi.

ABD'nin Nashville kentinde park halinde bir aracın bir karavan olduğu açıklanırken, karavanın fotoğrafı paylaşılarak halktan yardım istendi. Nashville Polis Şefi John Drake ise, karavanın olaydan önce 15 dakika içinde bir bombanın patlayacağını belirten bir anons yapıldığının tespit edildiğini açıkladı.

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde Noel sabahında park halindeki bir araçta meydana gelen patlamanın ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Nashville Polis Departmanı Twitter üzerinden yaptığı yeni açıklamada, patlayan aracın bir karavan olduğunu belirterek fotoğrafını paylaştı. Açıklamada, "Bu aracı bölgemizde gördünüz mü veya bu konuda bilginiz var mı?" ifadeleri kullanılarak karavanı görenlerin polisle iletişime geçmesi istendi.

Nashville Polis Şefi John Drake ise basın toplantısında, karavanın 15 dakika içinde bir bombanın patlayacağını belirten bir anons yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

Nashville Polisi Sözcüsü Don Aaron daha önce yaptığı açıklamada, "Patlamanın kasıtlı bir eylem olduğuna inanıyoruz" demişti. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, bir terör saldırısı olduğuna dair henüz bir açıklama yok.

Nashville İtfaiye Sözcüsü Joseph Pleasant olay yerinde yaralanan 3 kişinin hastanelere kaldırıldığını açıklamıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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