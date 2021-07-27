Son dakika haberi! ABD'nin Atlanta şehrindeki 3 masaj salonunda 8 kişiyi öldüren zanlı suçlamaları kabul etti

Gelen son dakika haberlerine göre NEW ABD'nin Atlanta kentinde 3 masaj salonunda 8 kişiyi vurarak öldüren zanlı Robert Aaron Long'un, mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul ettiği belirtildi.