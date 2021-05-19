Son dakika haberi! ABD'li Senatör Sanders, Senato'ya Filistin'de ateşkes çağrısı için karar tasarısı sunacak

Son dakika haberleri... ABD'li Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın Filistin'de son günlerde artan gerilim için "ateşkes" çağrısı yapan bir karar tasarısını bugün Senatoya sunacağı belirtildi.

ABD'li Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın Filistin'de son günlerde artan gerilim için "ateşkes" çağrısı yapan bir karar tasarısını bugün Senatoya sunacağı belirtildi.

ABD basınına yansıyan haberlere göre, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları en çok eleştiren isimlerden olan Sanders, bugün Senato Genel Kuruluna bir karar tasarısı sunacak.

"Her İsraillinin hayatının olduğu gibi her Filistinlinin hayatı da önemlidir" ifadelerinin yer aldığı karar tasarısında, bölgedeki çatışmalara bir an önce son verilmesi çağrısı yapılacak.

Tasarıda, ABD Senatosunun İsrail-Filistin çatışmasının çözümüne yönelik diplomatik çabaları desteklediği ve İsrail ve Filistin'de uluslararası hukuk ve insan haklarının korunmasına önem verdiği de vurgulanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan