Son dakika haberi! ABD Kongresi dışında Trump taraftarları ile polis arasında arbede yaşanıyor
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Son dakika haberi! ABD Kongresi dışında Trump taraftarları ile polis arasında arbede yaşanıyor

07.01.2021 01:23 | Son Güncelleme: 07.01.2021 01:26
Son dakika haberi! ABD Kongresi dışında Trump taraftarları ile polis arasında arbede yaşanıyor

Son dakika haber: ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Kongreyi basmasının ardından Kongre binası boşaltılırken, bina dışında polisle göstericiler arasında arbede yaşandığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Kongreyi basmasının ardından Kongre binası boşaltılırken, bina dışında polisle göstericiler arasında arbede yaşandığı bildirildi.

AA muhabiri, Kongre binası dışında bir grup göstericiyle polis arasında arbede yaşandığını aktardı.

Kongre'nin bazı üyeleri de yaşanan olayların ardından ABD Başkanı Donald Trump için azil soruşturması çağrısında bulundu.

Temsilciler Meclisi Demokrat üyesi Mondaire Jones, "demokrasi için daha karanlık bir gün hayal edemediğini" belirterek, "Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin yasama organına karşı şiddeti kışkırttı, binlerce destekçisini Kongre binasını basmaya teşvik etti ve yine azil soruşturmasından geçirilmeli." ifadesini kullandı.

Kongre'nin Demokrat üyesi Ilhan Omar da Twitter hesabında "Donald J. Trump hakkında Temsilciler Meclisi tarafından azil soruşturması açılmalı ve ABD Senatosu tarafından da görevinden alınmalıdır. Onun görevde kalmasını izin veremeyiz. Bu cumhuriyetimizi koruma meselesidir. Yeminimizi yerine getirmeliyiz." paylaşımını yaptı.

Bu arada ABD basınında, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Swat timinin binanın temizlenmesi ve Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'na hazırlanması için Kongre'ye girdiği haberleri yer aldı ve timin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

Kongre binasından bir kadın ve birçok polis çıkan olaylarda yaralanmıştı.

Trump, olaylar üzerine Kongreye Ulusal Muhafızların sevk edilmesi talimatı vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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