Son dakika dünya: ABD'de yangına müdahale etmeye giden itfaiye erinin başına klima düştü
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Son dakika dünya: ABD'de yangına müdahale etmeye giden itfaiye erinin başına klima düştü

26.01.2021 11:32 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:48
Son dakika dünya: ABD'de yangına müdahale etmeye giden itfaiye erinin başına klima düştü

Son dakika haberleri: ABD'de kentinde meydana gelen yangına müdahale etmeye çalışan New York Şehri İtfaiye Departmanı'nda görevli itfaiye görevlisinin başına klima düştü.

ABD'de kentinde meydana gelen yangına müdahale etmeye çalışan New York Şehri İtfaiye Departmanı'nda görevli itfaiye görevlisinin başına klima düştü. Durumu ağır olan itfaiye erinin yaşadığı talihsiz an kameraya yansıdı.

Olay, ABD'nin Brooklyn şehrinde meydana geldi. 106 New York Şehri İtfaiye Departmanı'nda görevli itfaiye eri, Brooklyn'in Bensonhurst semtinde bir binada çıkan yangını söndürmeye çalıştığı sırada başına talihsiz bir olay geldi. İsmi açıklanmayan itfiaye eri, yangın söndürme hortumu ile çıkan yangını kontrol altına almak için olay yerine gittiği sırada başına 24'lük klima düştü.

SAĞLIK DURUMU AĞIR

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, itfaiyecinin iki katlı evin garaj yolunda yürüdüğü sırada kafasına klima düştüğü anlar görüldü. Kafasına düşen klima nedeniyle yere yığılan itfaiyecinin yardımına ise ekip arkadaşları koştu. İtfaiye erinin durumunun ağır olduğu bildirildi. 


Son dakika dünya: ABD'de yangına müdahale etmeye giden itfaiye erinin başına klima düştü
Son dakika dünya: ABD'de yangına müdahale etmeye giden itfaiye erinin başına klima düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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