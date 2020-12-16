Son dakika haberi | ABD'de vahim durum: Kaliforniya Valisi 5 bin ek ceset torbası satın alındığını açıkladı
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Son dakika haberi | ABD'de vahim durum: Kaliforniya Valisi 5 bin ek ceset torbası satın alındığını açıkladı

16.12.2020 14:24 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:27
Son dakika haberi | ABD'de vahim durum: Kaliforniya Valisi 5 bin ek ceset torbası satın alındığını açıkladı

Son dakika haberlerine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) bulaşan kişi sayısı son 24 saatte, son 24 saatte 1627 artarak 308 bin 91'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) bulaşan kişi sayısı son 24 saatte, son 24 saatte 1627 artarak 308 bin 91'e yükseldi. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom yaptığı koronavirüs bilgilendirmesinde, 5 bin ek ceset torbasının satın alındığını açıkladı. 

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1627 artarak 308 bin 91'e yükseldi. Ülkede hızla artan ölüm oranları yetkilileri harekete geçirdi. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom yaptığı koronavirüs bilgilendirmesi ürkütücü tabloyu gözler önüne serdi. Newson, açıklamasında, 5 bin ek ceset torbasının satın alındığını ve birçok mobil morgun da beklemede olduğunu duyurdu.

"5 BİN CESET TOBASI ALINDI, MOBİL MORGLAR BEKLEMEDE"

"Henüz bitiş çizgisinde değiliz" diyen Newsom, yeni satın alınmış 5 bin ceset torbasının San Diego, Los Angeles ve Inyo bölgelerine dağıtıldığını ve bölgelerde ve hastanelerde hazır bekleyen 60 soğutmalı depolama ünitesinin olduğunu ifade etti. Vali ayrıca, eyalette, adli tıp görevlilerinin ve morgların müdahalesini koordine etmek için 'karşılıklı yardım ve toplu ölüm programının' da harekete geçirildiğini bildirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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