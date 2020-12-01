Son dakika haberi! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 274 bin 355'e yükseldi
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Son dakika haberi! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 274 bin 355'e yükseldi

01.12.2020 16:56 | Son Güncelleme: 01.12.2020 17:00
Son dakika haberi! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 274 bin 355'e yükseldi

Son dakika gelişmesine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 274 bin 355'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 274 bin 355'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 274 bin 355 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 13 milyon 921 bin 530 kişiye ulaştı. Ülkede, 8 milyon 228 bin 549 kişinin iyileştiği ve 5 milyon 418 bin 626 da aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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