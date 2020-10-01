Son dakika haberi... ABD'de cenaze evine yapılan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı
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Son dakika haberi... ABD'de cenaze evine yapılan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı

01.10.2020 06:52 | Son Güncelleme: 01.10.2020 06:57

Son dakika haberine göre Olay yerinden görüntüler ABD'de cenaze evine yapılan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı MILWAUKEE (AA) – ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde bir cenaze evine yapılan silahlı saldırıda 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olay yerinden görüntüler ABD'de cenaze evine yapılan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı

MILWAUKEE (AA) – ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde bir cenaze evine yapılan silahlı saldırıda 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel televizyon kanallarının haberine göre, saldırı öğlen saatlerinde Serenity Cenaze Evinde onlarca kişinin bulunduğu bir ortamda gerçekleşti.

Yetkililer, saldırıda yaşları 24 ile 48 arasında kadın ve erkeklerden oluşan 7 kişinin vurulduğunu ve en yakın hastanelere kaldırıldıklarını aktardı.

Milwaukee Belediye Başkanı Tom Barrett, yerel kanallara yaptığı açıklamada, saldırının cenaze evinin önünden geçen bir araçtan yapıldığı bilgisini paylaştı.

Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

Son dakika haberi... ABD'de cenaze evine yapılan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı
Son dakika haberi... ABD'de cenaze evine yapılan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı
Son dakika haberi... ABD'de cenaze evine yapılan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı
Son dakika haberi... ABD'de cenaze evine yapılan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Joshua T. Kozlowski

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