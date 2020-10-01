Son dakika haberi... ABD'de cenaze evine yapılan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Olay yerinden görüntüler ABD'de cenaze evine yapılan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı MILWAUKEE (AA) – ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde bir cenaze evine yapılan silahlı saldırıda 7 kişinin yaralandığı bildirildi.