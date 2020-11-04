Son dakika haberi: ABD'de başkanlık yarışında Trump Güney Carolina ve Oklahoma'yı kazandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: ABD'de başkanlık yarışında Trump Güney Carolina ve Oklahoma'yı kazandı

04.11.2020 04:23 | Son Güncelleme: 04.11.2020 04:26
Son dakika haberi: ABD'de başkanlık yarışında Trump Güney Carolina ve Oklahoma'yı kazandı

Son dakika haberler... ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Güney Carolina ve Oklahoma eyaletlerinde kazandı.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Güney Carolina ve Oklahoma eyaletlerinde kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre Trump, söz konusu eyaletlerde Demokrat aday Joe Biden'ı geride bıraktı.

Bu sonuçla Trump, Güney Carolina'da 9, Oklahoma'da ise 7 delegeyi hanesine yazdırdı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safvan Allahverdi

İlgili Haberler

Buz fırtınası ABD'deki Oklahoma ve Teksas eyaletlerini felç etti
Buz fırtınası ABD'deki Oklahoma ve Teksas eyaletlerini felç etti
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi ekonomi ile de alt edemeyecekler'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi ekonomi ile de alt edemeyecekler"
ABD'de başkanlık seçimi - Oy verme
ABD'de başkanlık seçimi - Oy verme
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Geert Wilders Meral Akşener Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Türkan Şoray Yıldız Tilbe Eser Yenenler
Spor Babel Tisserand Erol Bulut Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Avusturya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: ABD'de başkanlık yarışında Trump Güney Carolina ve Oklahoma'yı kazandı - Oklahoma
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 04:26:40. #1.14#
title