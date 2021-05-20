ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede DEAŞ operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede DEAŞ operasyonu

Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç - Haberler | Güncel

Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHAİstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sarıyer'de baskın yapılan adresin ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede olması dikkat çekti. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında Sarıyer, Esenyurt, Maltepe ve Başakşehir'in de bulunduğu 10 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Yapılan istihbari çalışmaların ardından belirlenen 20 adrese saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Yapılan operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi. 

SARIYER'DE ABD KONSOLOSLUĞU'NA YAKIN SOKAKTA OPERASYON

Baskın yapılan adreslerden biri ABD'nin Sarıyer'de bulunan Başkonsolosluğu'na yaklaşık 500 metre mesafede bulunan İstinye Mahallesi Eylem Sokak oldu. 4 katlı binanın 4. Katına giren ekipler evde bulunan bir kişiyi gözaltına aldı. 

BAŞAKŞEHİR'DE GECEKONDUYA BASKINOperasyon yapılan adreslerden biri de Başakşehir'e bağlı Güvercintepe Mahallesi'nde bulunan bir gecekondu oldu. Yapılan baskında evde bulunan 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede DEAŞ operasyonu
ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede DEAŞ operasyonu
ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede DEAŞ operasyonu
ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede DEAŞ operasyonu
ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede DEAŞ operasyonu
ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede DEAŞ operasyonu
ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede DEAŞ operasyonu
ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede DEAŞ operasyonu
ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede DEAŞ operasyonu
ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede DEAŞ operasyonu
ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede DEAŞ operasyonu
ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede DEAŞ operasyonu
ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede DEAŞ operasyonu
ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede DEAŞ operasyonu
ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede DEAŞ operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç

Bakan Soylu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in evinin aranmasına ilişkin görüntüleri paylaştı
Bakan Soylu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in evinin aranmasına ilişkin görüntüleri paylaştı
Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Türkiye şu anda Çin ve ABD'den sonra en çok aşı ve ilaç projesi yürüten üçüncü ülke durumunda'
Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye şu anda Çin ve ABD'den sonra en çok aşı ve ilaç projesi yürüten üçüncü ülke durumunda"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ben Affleck Ceyda Düvenci Necati Şaşmaz Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Dorukhan Toköz Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede DEAŞ operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 07:53:40. #1.15#

title