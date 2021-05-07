Anadolu Ajansı çalışanları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde yaralandı

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate müdahalesinde Anadolu Ajansı'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz ayağından yaralandı. Anadolu Ajansı foto muhabiri Mostafa Alkharouf da sırtına isabet eden plastik mermiyle Anadolu Ajansı kameramanı Faiz Abu Rmeleh ise İsrail polisinin kullandığı plastik mermiyle sağ bacağından yaralandı.

Harem-i Şerif'teki olayları takip eden Anadolu Ajansı'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin kullandığı plastik mermiyle ayağından vuruldu. Hafif yaralanan Boyraz'a olay yerinde müdahale edildi.

FOTO MUHABİRİ DE YARALANDI

İsrail polisinin müdahalesinde Anadolu Ajansı foto muhabiri Mostafa Alkharouf da sırtına isabet eden plastik mermiyle yaralandı. Anadolu Ajansı personelinin hastanede tedavisi sürüyor. Mescid-i Aksa ve çevresinde olaylar hala devam ediyor.

KAMERAMAN DA YARALANDI

Olayları görüntüleyen Anadolu Ajansı kameramanı Faiz Abu Rmeleh ise İsrail polisinin kullandığı plastik mermiyle sağ bacağından yaralandı.

FAHRETTİN ALTUN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan Anadolu Ajansımızın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz'a acil şifalar diliyorum. Turgut kardeşimize ve @anadoluajansi'na geçmiş olsun. İsrail'e bu alçak saldırılara son vermesi çağrımızı yineliyoruz" dedi.

ÖMER ÇELİK'TEN MESAJ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail yönetiminin Mescid-i Aksa'daki gelişmeleri takip eden Anadolu Ajansı Editörüne müdahalesini şiddetle kınıyoruz. Yaralanan gazeteci kardeşimiz Turgut Alp Boyraz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat