Son dakika haberi: 8 aylık evli olduğu doktor eşini öldüren zanlı tutuklandı
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Son dakika haberi: 8 aylık evli olduğu doktor eşini öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: 8 aylık evli olduğu doktor eşini öldüren zanlı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Ankara'da 8 aylık evli olduğu doktor eşini bıçaklayarak öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da 8 aylık evli olduğu doktor eşini bıçaklayarak öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde cumartesi akşamı doktor olan eşi Zeynep Erdoğan'ı (47) 5 yerinden bıçaklayarak öldürmekten gözaltına alınan Mehmet E. (45), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Mehmet E.'nin ifadesinde aralarında tartışma çıktığını ve eşinin kendisini aldattığını ve terk edeceğini söylediğini öne sürdüğü öğrenildi. Zanlının Zeynep Erdoğan'ın 14 yaşındaki çocuğunu annesinin ölümünü görmemesi için odaya kapattığı ve işkence suçlamalarını da reddettiği öğrenildi.

İnternetten tanışıp evlilik kararı alan çiftin 8 aylık evli oldukları, daha önce eşine kendisini mühendis olarak tanıtan Mehmet E.'nin işsiz olduğu ve hiçbir meslek sahibi olmadığı belirtildi. Kadın hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Zeynep Erdoğan'ın 14 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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