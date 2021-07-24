Son dakika haberi: 6 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada

Son dakika habere göre ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kazada, 5'i aynı aileden 6 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kazada, 5'i aynı aileden 6 kişi yaralandı. Kaza, anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Side Mahallesi Kemer Bulvarı'nda meydana geldi. Manavgat'tan Side yönüne giden Kadir İ. (36) idaresindeki 42 N 0003 plakalı otomobil, Yavuz Sultan Selim kavşağında önce kırmızı ışıkta bekleyen Alper G. (35) yönetimindeki 43 BA 698 plakalı otomobile, ardından da yan şeritte bulunan Adem E. (57) yönetimindeki 07 J 4025 plakalı taksiye çarparak yol kenarına savruldu. Çarpmanın etkisiyle ters dönen taksi yanında kırmızı ışıkta bekleyen Abdurrahman B. (34) yönetimindeki 07 LF 245 plakalı kamyonete çarptı.

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Kazada 42 N 0003 plakalı araçta yolcu olarak bulunan M.İ. (37), İ.İ. (17), D.S.İ. (9), N.S.İ. (7) ve E.M.İ. (4) ile 43 BA 698 plakalı araçta bulunan E.A.G. (6) hafif yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar yakındaki özel bir hastaneye götürüldü.Kaza anını anlatan sürücü Alper G., "Kırmızı ışıkta bekliyorduk, önümüzde bir araba vardı. Bir anda aniden bir fren sesi duyduk. Sesi duymamızla zaten arabaya arkadan çarptılar. Bizden sonra yandaki arabaya çarptılar. Allah'tan canımızda bir şey yok" dedi.KAZA KAMERADA

Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kırmızı ışıkta duran araçlara çarpma anı ve sonrasında yaşananlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça