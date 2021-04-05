Son dakika haberi... 5'inci kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... 5'inci kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Ahmet ATMACA - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... 5'inci kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre GAZİANTEP'te, inşaat işçisi Ali Çiftçi (40), tadilat için çıktığı binanın 5'inci katındaki iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, inşaat işçisi Ali Çiftçi (40), tadilat için çıktığı binanın 5'inci katındaki iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Çiftçi, 5 katlı bir apartmanın en üst katında, dış sıvasında çalışırken dengesini kaybedip iskeleden düştü. İnşaatta çalışan diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 2 çocuk babası Ali Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftçi'nin acı haberini alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.Çiftçi'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Son dakika haberi... 5'inci kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... 5'inci kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... 5'inci kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... 5'inci kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... 5'inci kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... 5'inci kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ATMACA

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