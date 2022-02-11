Son dakika haberi: 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Haberler
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Son dakika haberi: 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

AA, Hüseyin Daylak - Güncel
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Son dakika haberleri: Tokat'ın Turhal ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

TURHAL, TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Ray Mahallesi'nde yaşayan ve Tokat Belediyesinde çalışan 51 yaşındaki Murat Uyanık'tan izinin bitmesine rağmen işe gelmemesi üzerine bir arkadaşı eve geldi.

Kapıyı açamayan arkadaşı polise haber verdi. Kapıyı çilingir yardımıyla açan polis, Uyanık'ın hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri Uyanık'ın öldüğünü belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Uyanık'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika haberi: 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Son dakika haberi: 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Son dakika haberi: 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

AA / Hüseyin Daylak - Güncel

Turhal, Polis, Tokat, Güncel, Haberler

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