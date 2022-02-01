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2 gündür haber alınamıyordu! Ava çıkan adam, ormanda donarak ölmüş

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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2 gündür haber alınamıyordu! Ava çıkan adam, ormanda donarak ölmüş

Uşak'ta yaşayan ve evinin yakınındaki ormanlık alanda avlanmaya çıkan Aytekin Akca'dan 2 gündür haber alınamıyordu. Ekiplerin arama çalışmalarının neticesinde talihsiz adamın ormanda donarak öldüğü tespit edildi.

Uşak merkeze bağlı Bozköy Güldezler Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 2 kız çocuk babası Aytekin Akca, 30 Ocak'ta avlanmak için evinin yakınlarındaki kırsal alana ava gitti. Akca'dan haber alamayan yakınları, bir süre sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, hava sıcaklığının eksi 18 derece olduğu bölgede arama çalışması başlattı.

SOĞUKTA DONARAK ÖLMÜŞ

Geniş alanda yapılan 4 saatlik arama sonucu Akca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Akca'nın soğuktan donarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Akca'nın cesedi, savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

2 gündür haber alınamıyordu! Ava çıkan adam, ormanda donarak ölmüş

Demirören Haber Ajansı / Feyzi Davulcu - 3. Sayfa

Ocak, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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