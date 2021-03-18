Son dakika haberi: 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

18.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:57
Son dakika haberi: 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Son dakika haberlerine göre Muş'un Varto ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bir tören düzenlendi.

Muş'un Varto ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bir tören düzenlendi.

Varto Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törene Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, Jandarma Komutanı Binbaşı Yunus Pehlivan, Emniyet Müdürü Şeref Gök, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Pendamiden dolayı etkinlik düzenleyemeyeceklerini söyleyen Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, katılımcılara teşekkür etti. - MUŞ

Son dakika haberi: 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
Son dakika haberi: 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
Son dakika haberi: 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
Son dakika haberi: 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
Son dakika haberi: 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
Son dakika haberi: 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Birol Güven Deniz Çakır Rasim Öztekin
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Josef De Souza Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 10:57:49. #1.15#
title