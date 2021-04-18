Son dakika haberi | 17 gün sonra ağaca asılı bulunan Ahmet hemşirenin cenazesini kardeşi aldı
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Son dakika haberi | 17 gün sonra ağaca asılı bulunan Ahmet hemşirenin cenazesini kardeşi aldı

Son dakika haberi | 17 gün sonra ağaca asılı bulunan Ahmet hemşirenin cenazesini kardeşi aldı
Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ANTALYA'da, tartıştığı sevgilisine veda mesajı attıktan sonra kaybolan ve 17 gün sonra cansız bedeni ağaca asılı bulunan hemşire Ahmet Uğur'un (29) cenazesi morgdan, kardeşi Kerim Uğur ve yakınları tarafından alındı.

ANTALYA'da, tartıştığı sevgilisine veda mesajı attıktan sonra kaybolan ve 17 gün sonra cansız bedeni ağaca asılı bulunan hemşire Ahmet Uğur'un (29) cenazesi morgdan, kardeşi Kerim Uğur ve yakınları tarafından alındı.

Muratpaşa ilçesinin Lara bölgesindeki bir sağlık kuruluşunda hemşire olarak çalışan Ahmet Uğur, 1 Nisan'da kız arkadaşıyla tartıştı. Tartışmanın ardından sevgilisine veda mesajı atan Uğur, cep telefonunu kapatıp, ortadan kayboldu. Tüm aramalara rağmen Uğur'a ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, hemşirenin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, Uğur'un son olarak Döşemealtı ilçesinde bulunan Güver Uçurumu yakınlarında görüldüğü belirlendi ve aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

YAKINLARI BULUP, EKİPLERE HABER VERDİAhmet Uğur'un bulunması için dün Güver Uçurumu bölgesinde arama yapan yakınları, onun ağaca asılı cansız bedenine ulaştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana gelen kardeşi Kerim Uğur, acı haberle sinir krizi geçirdi. İntihar ettiği ihmali üzerinde durulan  Ahmet Uğur'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.CENAZEYİ KARDEŞİ VE YAKINLARI ALDI

Ahmet Uğur'un cenazesi bugün öğle saatlerinde kardeşi Kerim Uğur ve yakınları tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Gazipaşa ilçesine götürüldü. Kerim Uğur'un, cenazenin alınması sırasında ayakta zor durduğu ve arkadaşlarının koluna girdiği görüldü.


Son dakika haberi | 17 gün sonra ağaca asılı bulunan Ahmet hemşirenin cenazesini kardeşi aldı
Son dakika haberi | 17 gün sonra ağaca asılı bulunan Ahmet hemşirenin cenazesini kardeşi aldı
Son dakika haberi | 17 gün sonra ağaca asılı bulunan Ahmet hemşirenin cenazesini kardeşi aldı
Son dakika haberi | 17 gün sonra ağaca asılı bulunan Ahmet hemşirenin cenazesini kardeşi aldı
Son dakika haberi | 17 gün sonra ağaca asılı bulunan Ahmet hemşirenin cenazesini kardeşi aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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