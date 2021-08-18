Son dakika haber: 14. katın balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika haber: 14. katın balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre 14. katın balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Kayseri'nin Talas ilçesinde 14. katın balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

14. katın balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde 14. katın balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sayer Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 3 yaşındaki Yusuf Buğra G. ikametinin bulunduğu 14. katın balkonundan aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri inceleme yaparken, Yusuf Buğra'nın yakınları gözyaşları içerisinde çalışmaları inceledi. İncelemelerin ardından Yusuf Buğra G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber: 14. katın balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber: 14. katın balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber: 14. katın balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber: 14. katın balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber: 14. katın balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber: 14. katın balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber: 14. katın balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber: 14. katın balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut

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