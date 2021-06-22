Son dakika haberi: 13 AB ülkesi, eşcinsellik ve cinsiyet değişikliği karşıtı yasal değişiklik yapan Macaristan'ı kınadı
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Son dakika haberi: 13 AB ülkesi, eşcinsellik ve cinsiyet değişikliği karşıtı yasal değişiklik yapan Macaristan'ı kınadı

Son dakika haberi: 13 AB ülkesi, eşcinsellik ve cinsiyet değişikliği karşıtı yasal değişiklik yapan Macaristan'ı kınadı
Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Aralarında Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu 13 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke, Macaristan'da kabul edilen ve 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine teşvik etmeyi yasaklayan yasayı kınadı.

Aralarında Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu 13 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke, Macaristan'da kabul edilen ve 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine teşvik etmeyi yasaklayan yasayı kınadı.

Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, İspanya, İsveç ve Letonya tarafından imzalanan ortak bildiride, Macaristan Parlamentosu tarafından geçen hafta kabul edilen eşcinsellik karşıtı yasaya tepki gösterildi.

Macaristan'da çocukları korumak adına kabul edilen yasanın eşcinsellere karşı ayrımcılık içerdiği ve fikir özgürlüğünü ihlal ettiği belirtilen bildiride, farklılıkları kabul etmenin ve eşitliliğin AB'nin temel değerleri olduğu ve bundan taviz verilemeyeceği kaydedildi.

Bildiride, söz konusu kanunun AB Temel Haklar Bildirgesi'ne de aykırı bir şekilde ifade özgürlüğünü ve serbest bilgi akışını ihlal ettiği ve eşcinsellere yönelik ayrımcılık içerdiği belirtildi.

Bildiride ayrıca, tüm AB vatandaşlarının haklarının korunmaya devam edileceği de belirtildi.

Yasanın içeriği

Macaristan Ulusal Meclisi tarafından 15 Haziran'da kabul edilen ve tartışmalara neden olan yasaya göre okullarda, 18 yaş altındaki kişilere, eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine teşvik eden herhangi bir içeriğin gösterimi yasaklanmıştı.

Yasaya göre ayrıca televizyon kanalları da bu tür içeriklere sahip film ve programların izlenmesini 18 yaşın üzerindeki kişilere önerebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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