Son dakika haberi! 12'nci Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansı online yapılacak
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Son dakika haberi! 12'nci Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansı online yapılacak

Gelen son dakika haberlerine göre Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, 12'nci Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansı'nın bu yıl online olarak yapacağını duyurdu.

Son dakika haberi! 12'nci Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansı online yapılacak
02.06.2020 12:46 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:49

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, 12'nci Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansı'nın bu yıl online olarak yapacağını duyurdu.

2019 Aralık ayından bu yana devam eden koronavirüs salgınından bu yana bir çok kurum, eğitim ve toplantılarını online olarak uzaktan yapmaya başladı. GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, bu yıl 12'ncisi düzenleneceği ve onlarca ülkeden konularında uzman konuşmacıların katılacağı Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansı'nın online olarak yapılacağı açıklandı.

Konuşmasına Bakara Suresi'nin 155'inci ayetiyle başlayan GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, "Kutsal kitabımızda hikmetleri ile anlatılan çeşitli kavimlere, tarihin çeşitli zamanlarında uygulanmış musibetleri okuyoruz. Mühim olan bu musibetlerden ders almak ve yüzümüzün akıyla çıkabilmek. Allah(cc) kendi mülkünde, kendi yarattığı kullarını bugüne kadar asude bir şekilde yaşattığı yurtlarında korku ve endişe içerisinde yaşatıyor. Bu bir küresel musibetten başka birşey olabilir mi? Kuruluş gayemiz olan, önemi bu gün daha net bir şekilde anlaşılan, lokmamızı helalleştime çalışmalarımızı 15 yıldır aralıksız devam ettirirken, bugün koronavirüs musibeti sebebi ile yer yer inkitaa (kesintiye) uğruyor. 12 yıldır gerçekleştirdiğimiz Helal Fuarı ve Helal Gıda Konferansı'nı mekansal olarak gerçekleştirememek tehlikesi ile karşı karşıya kalmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Dr. Büyüközer, sözlerine şöyle devam etti: "Her geçen gün artan talebe bağlı olarak Helal ve Tayyib ürünler pazarı artmakta ve klasik üretim metotları İslami gerekliliklerin karşılanması noktasında yetersiz kalmakta. Ayrıca Müslümanların çözmesi gereken yeni konuları da gündeme getirmektedir. İçinde bulunduğumuz 2020 yılı da gösteriyor ki, bu fiziki sınırların kalktığı yeni dünya düzeninde süreçler daha dinamik ve değişimler daha hızlı olmaktadır. Dünya genelinde yaşanan koronavirüs salgını bir kez daha bizlere İlahi emre uymanın, 'Helal ve Tayyib Yaşam' sistemini hayatımıza tatbik etmenin gerekliliğini ortaya koymuştur".

Her yıl düzenli olarak düzenledikleri konferansların bu yıl online olarak yapılacağını dile getiren Dr. Büyüközer, "Her yıl düzenlenen Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansı, koronavirüs gölgesinde yaşanan mahzun Ramazan-ı Şerifin akabinde, manevi iklimimize bir bahar yağmuru ferahlığı getirmesi temennisiyle planlanan tarihlerde online ortamda istifadelerinize sunacağız. Modernitenin dikte edildiği bir ekosistemde Müslümanca yaşamın sırlarını aralayan birbirinden çarpıcı konularda uluslararası birçok konuşmacının yer alacağı konferansımızı bu yıl evlerinize, bürolarınıza getiriyoruz. Alışılmış konferans konseptinin dışına çıkacağımız konferans boyunca ev ve bürolarınızda konuğunuz olacağız. Katılım şartları ve detaylar için bizi takip etmeye devam edin" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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