Son dakika haber | Zonguldak'ta mantardan zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu
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Son dakika haber | Zonguldak'ta mantardan zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu

09.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:23
Son dakika haber | Zonguldak'ta mantardan zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu

Son dakika gündem haberine göre ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 2'si çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 2'si çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Yunuslu Köyü Çatalçam Mahallesi'nde yaşayan aile topladıkları mantarları akşam yemeğinde yedi. Aile bireylerinden M.A., Y.G., B.A. ve S.A. gece saatlerinde rahatsızlandı. İhbar üzerine köye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 4 kişi, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada, Ören Yenimahalle'de yaşayan Y.B. de aynı şikayetten hastaneye başvurdu. Tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

 


Son dakika haber | Zonguldak'ta mantardan zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu
Son dakika haber | Zonguldak'ta mantardan zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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