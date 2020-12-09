Son dakika haber | Zonguldak'ta mantardan zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 2'si çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Yunuslu Köyü Çatalçam Mahallesi'nde yaşayan aile topladıkları mantarları akşam yemeğinde yedi. Aile bireylerinden M.A., Y.G., B.A. ve S.A. gece saatlerinde rahatsızlandı. İhbar üzerine köye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 4 kişi, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada, Ören Yenimahalle'de yaşayan Y.B. de aynı şikayetten hastaneye başvurdu. Tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE