Son dakika haber... Zihinsel engelli kadın öldürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Zihinsel engelli kadın öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Zihinsel engelli kadın öldürüldü

Son dakika haber... Samsun'da zihinsel engelli bir kadın kafasına sert bir cisim ile vurulmak suretiyle öldürüldü.

ALAÇAM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da zihinsel engelli bir kadın kafasına sert bir cisim ile vurulmak suretiyle öldürüldü.

Olay, Samsun'un Alaçam ilçesinin Kalıkkaraçukur Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zihinsel engelli Hüsne Ersoy (62), evde ölmüş halde bulundu. Yapılan ilk incelemede kadının kafasına sert bir cisim ile vurulduğu belirlendi.

Jandarma olayla ilgili yaşlı kadının bakıcıları A.T. (14) ve E.T. (16) adlı kız kardeşleri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Engelli, Alaçam, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title