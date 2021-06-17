Son dakika! Zambiya'nın ilk Devlet Başkanı Kaunda, 97 yaşında hayatını kaybetti
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Son dakika! Zambiya'nın ilk Devlet Başkanı Kaunda, 97 yaşında hayatını kaybetti

Son dakika! Zambiya'nın ilk Devlet Başkanı Kaunda, 97 yaşında hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika gelişmesine göre Zambiya'nın bağımsızlık mücadelesinin kilit isimlerinden ve ilk Devlet Başkanı 97 yaşındaki Kenneth Kaunda hayatını kaybetti.

Zambiya'nın bağımsızlık mücadelesinin kilit isimlerinden ve ilk Devlet Başkanı 97 yaşındaki Kenneth Kaunda hayatını kaybetti.

Zambiya'nın bağımsızlık mücadelesinin kilit isimlerinden ve ilk Devlet Başkanı olan Kenneth Kaunda'nın 97 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Kaunda'nun ölümü ailesinden tarafından doğrulanırken, Kaunda geçtiğimiz pazartesi günü zatürre nedeniyle başkent Lusaka'da hastaneye kaldırılmıştı. Yetkililer, Kaunda'nın hastaneye kaldırılma nedeninin Covid-19 olmadığını açıklamıştı.

1950'lerde o zamanki adı Kuzey Rodezya olan Zambiya'nın İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasında önemli bir isim olan Kaunda, 1964'te Zambiya'nın bağımsızlığını kazanmasının ardından ülkenin ilk devlet başkanı olmuştu. Tek partili dönemde sol eğilimli Birleşik Ulusal Bağımsızlık Partisi'nin (UNIP) lideri olan Kaunda, ülkeyi yıllarca yönettikten sonra 1991'de çok partili hayata geçilmesi ile seçimleri kaybetmiş ardından istifa etmişti.

Kaunda, Güney Afrika'da ırk ayrımcılığına karşı mücadeleye ve Mozambik ile Zimbabve'nin kurtuluş hareketlerinin önde gelen destekçilerinden biri olmuştu.

-İHA-

Son dakika! Zambiya'nın ilk Devlet Başkanı Kaunda, 97 yaşında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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