Son dakika haber! Yusufeli Dereiçi köyündeki yangın
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Son dakika haber! Yusufeli Dereiçi köyündeki yangın

Anadolu Ajansı / Yener Dedeoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Yusufeli Dereiçi köyündeki yangın

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrail Kışla, Artvin'in Yusufeli ilçesinde 17 Mart'ta çıkan, 52'si konut olmak üzere 193 yapının yanarak kullanılmaz hale geldiği Dereiçi köyünü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrail Kışla, Artvin'in Yusufeli ilçesinde 17 Mart'ta çıkan, 52'si konut olmak üzere 193 yapının yanarak kullanılmaz hale geldiği Dereiçi köyünü ziyaret etti.

Kışla, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, AFAD İl Müdürü Salih Avcı, Çevre ve Şehircilik Müdürü Katip Çiçek, AK Parti İl Başkanı Fatih Tahtalı ve diğer ilgililerle geldiği köyde incelemelerde bulunarak vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kışla, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti devletinin güçlü bir devlet olduğunu ifade ederek, her zorluğunun üstesinden gelineceğini belirtti.

Elazığ depreminden sonra TOKİ konutlarının söz verildiği tarihten önce bitirilerek vatandaşlara teslim edildiğini kaydeden Kışla, şöyle konuştu:

"Burada da konutlar aynı hassasiyetle yapılacaktır. Cumhurbaşkanımız yapılmayacak bir sözü vermez, verdiği sözü de yerine getirir. Bakanlarımız da aynı prensip üzerine çalışıyor. TOKİ gerekli çalışmalara başladı. Buranın projeleri tasarım olarak tamamen bitmiş. Bu çalışmalar vatandaşlarımızın beğenisine sunulacak. İnşallah en kıza zamanda inşaatlarına başlarlar. Devletimiz Kovid-19 sürecine rağmen yatırımları hiç durdurmadı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yener Dedeoğlu

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