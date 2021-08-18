Yurt çatısındaki yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yurt çatısındaki yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 4 katlı öğrenci yurdu binasının çatısında çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 4 katlı öğrenci yurdu binasının çatısında çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Kumluca'daki Havva- Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi yanında bulunan 4 katlı yurt binasının çatısında, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen alevleri görenler, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri karadan, bir yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti.Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, öğrenci yurdunun çatısında büyük hasar oluştu. Yangında soğutma çalışmaları sürerken, itfaiye ve jandarma tarafından yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.


- Antalya
Yurt çatısındaki yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü
Yurt çatısındaki yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü
Yurt çatısındaki yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü
Yurt çatısındaki yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü
Yurt çatısındaki yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü
Yurt çatısındaki yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü
Yurt çatısındaki yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü
Yurt çatısındaki yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü
Yurt çatısındaki yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü
Yurt çatısındaki yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü
Yurt çatısındaki yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü
Yurt çatısındaki yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü
Yurt çatısındaki yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü
Yurt çatısındaki yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü
Yurt çatısındaki yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü
Yurt çatısındaki yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü
Yurt çatısındaki yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü
Yurt çatısındaki yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü
Yurt çatısındaki yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü
Yurt çatısındaki yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü
Yurt çatısındaki yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü
Yurt çatısındaki yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü
Yurt çatısındaki yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü
Yurt çatısındaki yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü
Yurt çatısındaki yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı

Ormanda kaybolan 2 kız kardeş uyurken bulundu, endişeli aile sevince boğuldu
Ormanda kaybolan 2 kız kardeş uyurken bulundu, endişeli aile sevince boğuldu
8 kişinin hayatını kaybettiği uçağın kuş sürüsünün içine daldığı için düştüğü iddia edildi
8 kişinin hayatını kaybettiği uçağın kuş sürüsünün içine daldığı için düştüğü iddia edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Bekir Pakdemirli
Magazin Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Alex Teixeira Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yurt çatısındaki yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 14:12:11. #1.16#

title